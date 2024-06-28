Елена Максимова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Елена Максимова
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 772-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 23.09.1870
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Нас. пункт приписки
- с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.
- Дата брака
- 23.09.1870
- Возраст (лет)
- 24
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1135, лист: 162
- Полная запись МК
- Счёт браков: 11
Жених - Симеон Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Елена Максимова, крестьянская дочь (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Андрей Андреев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Николаев, крестьянин (д. Полачево, )
Свидетель невесты №2 - Егор Иванов, крестьянин (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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