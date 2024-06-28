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Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
766-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
04.02.1870
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
04.02.1870
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, пономарь Павел Вознесенский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1135, лист: 160
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Иоанн Гаврилов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Татиана Николаева, крестьянская дочь (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Илия Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Егор Пафнутиев, крестьянин (д. Петрищево, Капонская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Никифор Васильев, крестьянин (д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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