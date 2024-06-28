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Алексей Гаврилов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Алексей Гаврилов
Тип записи
о браке
Номер записи
757-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
05.11.1872
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
05.11.1872
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1137, лист: 262
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Матфий Васильев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Иоаннова, крестьянская дочь (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Алексей Гаврилов, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Терентий Феодоров, крестьянин (с-цо Грязи, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Матвеев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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