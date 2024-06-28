Дмитрий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Алексеев

Дмитрий Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Дмитрий Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
708-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
27.01.1874
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с-цо Аниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
27.01.1874
Священнослужители
местный священник Александр Ансеров, дьячок Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1142, лист: 473
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Петр Андреев, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Стефанова, крестьянская дочь (д. Шиколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Гавриил Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Федор Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Васильев, крестьянин (д. Шиколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Дмитрий Алексеев, крестьянин (с-цо Аниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close