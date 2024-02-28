Шарафиддин Галимбек улы
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Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- Шарафиддин Галимбек улы
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- Кече Урсак-195р
- Роль персоны
- Ребенок
- Дата события
- 27.03.1856
- Духовное лицо
- имам мулла Абдужамиль Дамин улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Полная запись МК
- Ребенок: Шарафиддин Галимбек улы
Отец: Галимбек
Мать: Миннису
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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