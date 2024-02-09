[нет имени]
Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
- ФИО
- [нет имени]
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- Кече Урсак-169б
- Роль персоны
- Представитель невесты
- Дата события
- 06.01.1881
- Духовное лицо
- мулла Абдугазиз Рахматулла улы
- Губерния прихода
- Казанская
- Уезд прихода
- Свияжский
- Место прихода
- Малое Русаково
- Роль представляющего
- мать
- Полная запись МК
- Невеста: Гулихан Губайдулла кызы
Отец невесты: Губайдулла
Жених: Гайнулла Аюб улы
Отец жениха: Аюб
Представители невесты: мать [нет имени] брат Шамсиддин Мухаммадияр улы
Представители жениха: отец Аюб Гали улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Мухаммадгалим Абдунасир улы Камалиддин Галимбек улы
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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