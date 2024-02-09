[нет имени] — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди[нет имени]

[нет имени]

Из справочника
Метрические книги мечети с. Малое Русаково
ФИО
[нет имени]
Тип записи
о браке
Номер записи
Кече Урсак-169б
Роль персоны
Представитель невесты
Дата события
06.01.1881
Духовное лицо
мулла Абдугазиз Рахматулла улы
Губерния прихода
Казанская
Уезд прихода
Свияжский
Место прихода
Малое Русаково
Роль представляющего
мать
Полная запись МК
Невеста: Гулихан Губайдулла кызы
Отец невесты: Губайдулла
Жених: Гайнулла Аюб улы
Отец жениха: Аюб
Представители невесты: мать [нет имени] брат Шамсиддин Мухаммадияр улы
Представители жениха: отец Аюб Гали улы
Свидетели невесты:
Свидетели жениха:
Свидетели: Мухаммадгалим Абдунасир улы Камалиддин Галимбек улы
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close