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Енин Стефан Деменьтиев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Енин Стефан Деменьтиев
Тип записи
о браке
Номер записи
15-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
23.10.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата брака
23.10.1842
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 73
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Енин Феодор Иванов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Алтухова Параскева Михайлова, государственная крестьянка (с. Орлово, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Енин Моисей Феодоров, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Енин Василий Петров, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Енин Афанасий Иванов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Енин Стефан Деменьтиев, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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