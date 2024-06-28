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Белоношкин Ермол Марков

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Белоношкин Ермол Марков
Тип записи
о браке
Номер записи
14-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.10.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Дата брака
23.10.1842
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 72
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Белоношкин Афонасий Кондратьев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Хибина Пелагия Николаева, крестьянская девица помещицы Параскевы Пареновой / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Белоношкин Марка Яковлев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель жениха №2 - Белоношкин Ермол Марков, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель невесты №1 - Филиппов Филипп Иванов, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель невесты №2 - Белоношкин Харитон Алексеев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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