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Самбикин Иван Деомидов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Самбикин Иван Деомидов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
02-б
Роль персоны
Жених
Дата события
21.01.1842
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата брака
21.01.1842
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 63
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Самбикин Иван Деомидов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Параскева Алексеева, государственная крестьянская девица (с. Большая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Паренов Семен Стефанов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Паренов Михаил Михайлов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Паренов Иван Семенов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Акиньшин Василий Филиппов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
Примечание / Дополнительно
Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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