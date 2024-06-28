Акиньшина Параскева Андреева
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Акиньшина Параскева Андреева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 53-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 07.08.1842
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянская жена
- Дата крещения
- 08.08.1842
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 39
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Акиньшин Антоний Васильев
Отец - Акиньшин Василий Филиппов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Акиньшина Евдокия Емельянова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Акиньшина Параскева Андреева, крестьянская жена
Воспр. - Частухин Алексей Евграфов, крестьянин помещицы Хорбжинской
Примечание: Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
- Примечание / Дополнительно
- Нумерация листов по сканам в АИС. В случае, если указаны только два компонента имени, у женщин считаю отчеством, у мужчин - фамилией.
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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