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Енин Тимофей Иларионов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Енин Тимофей Иларионов
Тип записи
о смерти
Номер записи
127-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
27.04.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Андрей Покровский; Совершал погребение: священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 226
Полная запись МК
Счёт умерших: 8 муж
Умерш. - Енин Иоанн Тимофеев
Отец умерш. - Енин Тимофей Иларионов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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