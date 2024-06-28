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Трофимов Иван Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Трофимов Иван Михайлов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
112-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
01.01.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
дворовый помещика Стефана Ильинского
Дата смерти
01.01.1844
Возраст (лет)
23
Причина смерти
от горячки
Священнослужители
Исповедывал: священник Андрей Покровский; Совершал погребение: священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 222
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 муж
Умерш. - Трофимов Иван Михайлов, дворовый помещика Стефана Ильинского
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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