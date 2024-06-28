Ширков Петр Яковлев
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Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Ширков Петр Яковлев
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 98-с
- Роль персоны
- Муж умерш.
- Дата события
- 06.09.1843
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- дворовый помещика Стефана Ильинского
- Священнослужители
- Исповедывал: священник Андрей Покровский; Совершал погребение: священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 150
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 22 жен
Умерш. - Ширкова Агафия Михайлова
Муж умерш. - Ширков Петр Яковлев, дворовый помещика Стефана Ильинского
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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