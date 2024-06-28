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Гладнев Алексей Филипов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Гладнев Алексей Филипов
Тип записи
о браке
Номер записи
78-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
10.11.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Варвары Пареновой
Дата брака
10.11.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И92, оп.2, д.11, лист: 397
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Зотов Савостиан Филипов, крестьянин помещицы Варвары Пареновой / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Глущенкова Фекла Федорова, дворовая девица помещика капитана Никиты Иванова Кучугурова / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Гладнев Алексей Филипов, крестьянин помещицы Варвары Пареновой
Свидетель жениха №2 - Зотов Андрей Филипов, крестьянин помещицы Варвары Пареновой
Свидетель невесты №1 - Филипов Ксенофонт Филипов, дворовый помещика капитана Никиты Иванова Кучугурова
Свидетель невесты №2 - Бруданин Яков Марков, дворовый помещика капитана Никиты Иванова Кучугурова
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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