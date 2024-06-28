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Сусоева Александра Акимова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Сусоева Александра Акимова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
75-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
27.10.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
дворовая девица помещицы Параскевы Пареновой
Дата брака
27.10.1846
Возраст (лет)
24
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И89, оп.2, д.11, лист: 395
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Новичков Ермол Марков, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Сусоева Александра Акимова, дворовая девица помещицы Параскевы Пареновой / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Быханов Петр Феодотов, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель жениха №2 - Ремезов Яков Иванов, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель невесты №1 - Пенкин Минай Семенов, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель невесты №2 - Гибнев Карп Сергеев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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