Живоглотов Агей Леонов
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Живоглотов Агей Леонов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 73-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 27.10.1846
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянин помещика Халютина
- Дата брака
- 27.10.1846
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И87, оп.2, д.11, лист: 394
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Живоглотов Семен Григорьев, крестьянин помещика Халютина / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Рябцева Христина Авдиева, крестьянская девица помещика Халютина / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Живоглотов Агей Леонов, крестьянин помещика Халютина
Свидетель жениха №2 - Живоглотов Алексей Михайлов, крестьянин помещика Халютина
Свидетель невесты №1 - Рябцев Михаил Авдиев, крестьянин помещика Халютина
Свидетель невесты №2 - Рябцев Филимон Иванов, крестьянин помещика Халютина
- Комментарий наборщика
- в тексте фамилия Ряпцев/ Ряпцева
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.