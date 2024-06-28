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Спиридонов Дмитрий Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Спиридонов Дмитрий Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
71-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
23.10.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Никанора Ильинского
Дата брака
23.10.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И85, оп.2, д.11, лист: 393
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Бердиков Федор Никифоров, крестьянин помещика Никанора Ильинского / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Курбатова Марья Алексеева, дворовая девица помещика Никанора Ильинского / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Бердиков Федор Никифоров, крестьянин помещика Никанора Ильинского
Свидетель жениха №2 - Рылякин Корней Ефимов, крестьянин помещика Никанора Ильинского
Свидетель невесты №1 - Бердиков Ерофей Никифоров, крестьянин помещика Никанора Ильинского
Свидетель невесты №2 - Спиридонов Дмитрий Алексеев, крестьянин помещика Никанора Ильинского
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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