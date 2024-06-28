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Паринов Алексей Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Паринов Алексей Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
68-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
01.07.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата брака
01.07.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 392
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Бобров Александр Петров, стрелок Усманского Казенного леса / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Паринова Анна Михайлова, государственная крестьянская девица (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Дерюгин Василий Тихонов, стрелок Усманского Казенного леса
Свидетель жениха №2 - Иванов Григорий Иванов, дворовый помещицы Болтиной
Свидетель невесты №1 - Паринов Алексей Михайлов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Бруданин Иван Ефремов, дворовый помещицы Болтиной
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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