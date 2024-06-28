Дудоров Аркадий Николаев
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Дудоров Аркадий Николаев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 67-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 22.05.1846
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянин помещика Халютина
- Дата брака
- 22.05.1846
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 391
- Полная запись МК
- Счёт браков: 4
Жених - Честухин Алексей Евграфов, крестьянин помещицы Билинской / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Масальская Ульяна Васильева, дворовая девица помещицы Билинской / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Ремезов Владимир Иванов, крестьянин помещика Халютина
Свидетель жениха №2 - Дудоров Аркадий Николаев, крестьянин помещика Халютина
Свидетель невесты №1 - Паринов Михаил Евтеев, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Бруданин Михаил Евграфов, крестьянин помещицы Билинской
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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