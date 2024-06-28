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Кудинов Филип Дмитриев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кудинов Филип Дмитриев
Тип записи
о браке
Номер записи
65-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
03.02.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Болтиной
Дата брака
03.02.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 390
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Кудинов Гавриил Дмитриев, крестьянин помещицы Болтиной / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бруданина Агафия Ксенофонтова, крестьянская девица помещицы Евдокии Пареновой / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кудинов Тимофей Яковлев, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель жениха №2 - Кудинов Филип Дмитриев, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №1 - Робин Андрей Федоров, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №2 - Кудинов Михаил Егоров, крестьянин помещицы Болтиной
Комментарий наборщика
возраст невесты не виден точно, вероятно, 17
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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