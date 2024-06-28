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Быханова Татьяна Григорьева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Быханова Татьяна Григорьева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
54-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
11.02.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская девица помещика Халютина
Дата брака
11.02.1845
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 303
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Шигин Иван Аполонов, крестьянин помещика Халютина / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Быханова Татьяна Григорьева, крестьянская девица помещика Халютина / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Шигин Казьма Васильев, крестьянин помещика Халютина
Свидетель жениха №2 - Шигин Иван Андреев, крестьянин помещика Халютина
Свидетель невесты №1 - Быханов Петр Федотов, крестьянин помещика Халютина
Свидетель невесты №2 - Быханов Константин Лазарев, крестьянин помещика Халютина
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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