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Паринов Алексей Самсонов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Паринов Алексей Самсонов
Тип записи
о браке
Номер записи
49-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
21.01.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата брака
21.01.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 302
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Акиньшин Степан Филипов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Бруданина Наталия Ефремова, крестьянская девица помещицы Болтиной / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Паринов Алексей Самсонов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Акиньшин Григорий Николаев, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Бруданин Иван Ефремов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иванов Григорий Иванов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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