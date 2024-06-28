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Бруданина Варвара Яковлева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Бруданина Варвара Яковлева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
43-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
22.10.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская девица помещика Василия Пареного
Дата брака
22.10.1844
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 215
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Стармоусов Роман Арестов, крестьянин помещика Василия Пареного / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бруданина Варвара Яковлева, крестьянская девица помещика Василия Пареного / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Бруданин Гавриил Федоров, крестьянин помещика Василия Пареного
Свидетель жениха №2 - Спиридонов Тихон Леонов, крестьянин помещика Василия Пареного
Свидетель невесты №1 - Бруданин Владимир Яковлев, крестьянин помещика Василия Пареного
Свидетель невесты №2 - Бруданин Никифор Яковлев, крестьянин помещика Василия Пареного
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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