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Венедиктова Агрипина Егорова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Венедиктова Агрипина Егорова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
39-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
15.05.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская девица помещицы Савельевой
Дата брака
15.05.1844
Возраст (лет)
16
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 211
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Кудинов Мирон Алексеев, крестьянин помещика Савельева / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Венедиктова Агрипина Егорова, крестьянская девица помещицы Савельевой / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кудинов Егор Яковлев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель жениха №2 - Кудинов Никифор Мокеев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №1 - Летников Егор Андреев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №2 - Летников Андрей Федосиев, крестьянин помещика Савельева
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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