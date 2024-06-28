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Новиков Ермолай Марков

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Новиков Ермолай Марков
Тип записи
о браке
Номер записи
33-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
24.10.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Дата брака
24.10.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 135
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Лаврентиев Семен Захаров, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сусоева Мавра Акимова, дворовая девица помещицы Параскевы Пареновой / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Новиков Ермолай Марков, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель жениха №2 - Лаврентиев Павел Тимофеев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель невесты №1 - Сусоев Петр Акимов, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель невесты №2 - Быханов Дмитрий Лазарев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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