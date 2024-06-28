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Кудинов Андрей Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кудинов Андрей Николаев
Тип записи
о браке
Номер записи
28-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.10.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Савельева
Дата брака
22.10.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 132
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Скачков Дамиан Ларионов, крестьянин помещика Савельева / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кадомская Евдокия Иванова, крестьянская девица помещика Савельева / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кудинов Егор Яковлев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель жениха №2 - Кудинов Андрей Николаев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №1 - Кудинов Стефан Тимофеев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №2 - Федотов Иван Федотов, крестьянин помещика Савельева
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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