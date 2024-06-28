Родионова Татиана Михайлова
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Родионова Татиана Михайлова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 26-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 25.04.1843
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянская девица помещицы Соколовой
- Дата брака
- 25.04.1843
- Возраст (лет)
- 21
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 131
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Сусаев Онисим Петров, крестьянин помещицы Соколовой / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Родионова Татиана Михайлова, крестьянская девица помещицы Соколовой / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Родионов Илия Григорьев, крестьянин помещицы Сомовой
Свидетель жениха №2 - Родионов Агафагель Григорьев, крестьянин помещицы Сомовой
Свидетель невесты №1 - Благих Зосим Михайлов, крестьянин помещицы Сомовой
Свидетель невесты №2 - Кленников Павел Никитин, крестьянин помещицы Сомовой
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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