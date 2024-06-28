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Дудоров Петр Федотов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Дудоров Петр Федотов
Тип записи
о браке
Номер записи
24-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
25.04.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Халютиной
Дата брака
25.04.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 130
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Живоглотов Потап Григорьев, крестьянин помещицы Халютиной / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Комарева Екатерина Васильева, крестьянская вдова помещицы Халютиной / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Живоглотов Онисим Михайлов, крестьянин помещицы Халютиной
Свидетель жениха №2 - Дудоров Петр Федотов, крестьянин помещицы Халютиной
Свидетель невесты №1 - Шигин Савва Васильев, крестьянин помещицы Халютиной
Свидетель невесты №2 - Шигин Иван Андреев, крестьянин помещицы Халютиной
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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