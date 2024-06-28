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Новиков Арефий Никифоров

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Новиков Арефий Никифоров
Тип записи
о браке
Номер записи
20-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
17.01.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Василия Пареного
Дата брака
17.01.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 128
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Бруданин Василий Гаврилов, дворовый помещика Василия Пареного / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Тимофеева Ксения Назарова, дворовая девица помещика Василия Пареного / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Бруданин Дамиан Федоров, крестьянин помещика Василия Пареного
Свидетель жениха №2 - Бруданин Петр Яковлев, крестьянин помещика Василия Пареного
Свидетель невесты №1 - Новиков Арефий Никифоров, крестьянин помещика Василия Пареного
Свидетель невесты №2 - Бруданин Гаврил Федоров, крестьянин помещика Василия Пареного
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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