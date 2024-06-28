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Захаров Андрей Степанов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Захаров Андрей Степанов
Тип записи
о рождении
Номер записи
385-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.11.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
дворовый помещика Величкина
Дата крещения
17.11.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 381
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 муж
Урожд. - Енин Григорий Иванов
Отец - Енин Иван Стефанов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Енина Евдокия Алексеева (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Захаров Андрей Степанов, дворовый помещика Величкина
Воспр. - Петелина Евдокия Алексеева, государственная крестьянская девица
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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