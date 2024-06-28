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Живоглотов Зосим Климонтов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Живоглотов Зосим Климонтов
Тип записи
о рождении
Номер записи
383-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.11.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
дворовый помещика Халютина
Дата крещения
17.11.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 379
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Живоглотова Стефанида Зосимова
Отец - Живоглотов Зосим Климонтов, дворовый помещика Халютина
Мать - Живоглотова Наталия Ивельева
Воспр. - Бирюкова Марина Леонтиева, дворовая девица
Воспр. - Благих Зосим Михайлов, крестьянин помещицы Сомовой
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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