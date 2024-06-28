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Благих Гавриил Неофитов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Благих Гавриил Неофитов
Тип записи
о рождении
Номер записи
374-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.10.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Сомовой
Дата крещения
07.10.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 373
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Благих Сергей Гавриилов
Отец - Благих Гавриил Неофитов, крестьянин помещицы Сомовой
Мать - Благих Мария Игнатова
Воспр. - Робина Анна Дмитриева, крестьянская жена
Воспр. - Черкасов Карп Гаврилов, крестьянин помещика Никанора Ильинского
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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