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Печенкин Андрей Давидов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Печенкин Андрей Давидов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
365-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.08.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
18.08.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 367
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Печенкин Андрей Давидов
Отец - Печенкин Давид Александров, дворовый помещика Халютина
Мать - Печенкина Татиана Филипова
Воспр. - Акиньшина Александра Иванова, государственная крестьянка
Воспр. - Дудоров Иван Минаев, крестьянин помещицы Билинской
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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