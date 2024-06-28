Шигина Пелагия Андреева
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Шигина Пелагия Андреева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 363-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 26.07.1846
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Дата крещения
- 28.07.1846
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 365
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Шигин Иоанн Павлов
Отец - Шигин Павел Андреев, солдат Украинского Егерского полка
Мать - Шигина Пелагия Андреева
Воспр. - Печенкина Анисия Александрова, дворовая жена помещика Халютина
Воспр. - Поддубнов Алексей Кирилов, музыкант Тарутинского Егерского полка
- Комментарий наборщика
- в тексте Егорского полка
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.