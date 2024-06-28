Рылякин Василий Евдокимов
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Рылякин Василий Евдокимов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 361-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 26.07.1846
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянин помещицы Билинской
- Дата крещения
- 28.07.1846
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 365
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Агеева Параскева Филиппова
Отец - Агеев Филипп Андреев, крестьянин помещицы Билинской
Мать - Агеева Стефанида Степанова
Воспр. - Агеева Ирина Иванова, солдатская жена
Воспр. - Рылякин Василий Евдокимов, крестьянин помещицы Билинской
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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