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Робина Евдокия Мокеева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Робина Евдокия Мокеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
360-р
Роль персоны
Мать
Дата события
12.07.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
14.07.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 363
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Робина Любовь Андреева
Отец - Робин Андрей Федоров, крестьянин помещика Савельева
Мать - Робина Евдокия Мокеева
Воспр. - Благих Зосим Михайлов, крестьянин помещицы Сомовой
Воспр. - Кленникова Екатерина Киприянова, крестьянская жена
Комментарий наборщика
в тексте Куприанова Екатерина Куприанова
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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