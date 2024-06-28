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Федоров Александр Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Федоров Александр Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
356-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.07.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
Казанской церкви пономарь
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
08.07.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 361
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Честухина Ольга Михайлова
Отец - Честухин Михаил Евграфов, крестьянин помещицы Билинской
Мать - Честухина
Воспр. - Акиньшина Анна Григорьева, государственная крестьянская девица
Воспр. - Федоров Александр Иванов, Казанской церкви пономарь (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Примечание: подкидыш
Примечание / Дополнительно
подкидыш
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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