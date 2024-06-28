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Частухин Гавриил Евграфов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Частухин Гавриил Евграфов
Тип записи
о рождении
Номер записи
343-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.05.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Билинской
Дата крещения
05.05.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 351
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Частухин Иаков Гавриилов
Отец - Частухин Гавриил Евграфов, крестьянин помещицы Билинской
Мать - Частухина Ульяна Игнатова
Воспр. - Рябцова Ксения Минаева, крестьянская вдова
Воспр. - Чулков Василий Александров, Казанской церкви дьячек (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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