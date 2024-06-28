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Федорова Александра Акимова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Федорова Александра Акимова
Тип записи
о рождении
Номер записи
336-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.03.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
дворовая девица помещицы Параскевы Пареновой
Дата крещения
24.03.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 347
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Федоров Гавриил
Мать - Федорова Александра Акимова, дворовая девица помещицы Параскевы Пареновой
Воспр. - Летникова Евдокия Егорова, крестьянская жена помещика Савельева
Воспр. - Пенкин Павел Дементиев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Примечание: незаконноприжитый
Примечание / Дополнительно
незаконноприжитый
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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