Паренова Надежда Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаренова Надежда Иванова

Паренова Надежда Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Паренова Надежда Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
332-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.03.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
вдова Коллежская Секретарша
Дата крещения
06.03.1846
Священнослужители
священник Иоанн Гаврилов Самбикин, Троицкая церковь церковь ,, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 343
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Покровская Мария Андреева
Отец - Покровский Андрей Иванов, Казанской церкви священник (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Покровская Наталия Иванова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паренов Никанор Иванов, помещик флота лейтенант (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паренова Надежда Иванова, вдова Коллежская Секретарша
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close