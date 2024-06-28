Паренова Надежда Иванова
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Паренова Надежда Иванова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 332-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 03.03.1846
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- вдова Коллежская Секретарша
- Дата крещения
- 06.03.1846
- Священнослужители
- священник Иоанн Гаврилов Самбикин, Троицкая церковь церковь ,, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 343
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Покровская Мария Андреева
Отец - Покровский Андрей Иванов, Казанской церкви священник (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Покровская Наталия Иванова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паренов Никанор Иванов, помещик флота лейтенант (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паренова Надежда Иванова, вдова Коллежская Секретарша
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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