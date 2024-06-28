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Солодов Пантелеймон Захаров

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Солодов Пантелеймон Захаров
Тип записи
о рождении
Номер записи
329-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.03.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Михайлова
Дата крещения
03.03.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 341
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Солодов Василий Пантелеймона
Отец - Солодов Пантелеймон Захаров, крестьянин помещика Михайлова
Мать - Солодова Варвара Иларионова
Воспр. - Волков Егор Иванов, вольноотпущенный
Воспр. - Солодова Евдокия Захарова, крестьянская девица
Комментарий наборщика
в тексте Ларионова
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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