Солодов Василий Пантелеймона
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Солодов Василий Пантелеймона
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 329-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 01.03.1846
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Дата крещения
- 03.03.1846
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 341
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Солодов Василий Пантелеймона
Отец - Солодов Пантелеймон Захаров, крестьянин помещика Михайлова
Мать - Солодова Варвара Иларионова
Воспр. - Волков Егор Иванов, вольноотпущенный
Воспр. - Солодова Евдокия Захарова, крестьянская девица
- Комментарий наборщика
- в тексте Ларионова
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- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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