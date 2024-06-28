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Бруданин Степан Иларионов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Бруданин Степан Иларионов
Тип записи
о рождении
Номер записи
315-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.01.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Михайлова
Дата крещения
20.01.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 331
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Бруданина Ксения Степанова
Отец - Бруданин Степан Иларионов, крестьянин помещика Михайлова
Мать - Бруданина Евдокия Петрова
Воспр. - Родионов Агафагель Григорьев, крестьянин помещицы Сомовой
Воспр. - Флорова Ксения Дмитриева, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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