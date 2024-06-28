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Исаев Павел Петров

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Исаев Павел Петров
Тип записи
о рождении
Номер записи
294-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.10.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Соколова
Дата крещения
14.10.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 287
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Исаева Пелагея Павлова
Отец - Исаев Павел Петров, крестьянин помещика Соколова
Мать - Исаева Феодосия Михайлова
Воспр. - Назарова Матрона Ильина, дворовая девица
Воспр. - Соколов Иван Анисимов, крестьянин помещика Соколова
Примечание: близнец
Примечание / Дополнительно
близнец
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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