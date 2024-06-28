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Агеев Григорий Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Агеев Григорий Андреев
Тип записи
о рождении
Номер записи
288-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.09.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Болтиной
Дата крещения
23.09.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 283
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Кленникова Надежда Сергеева
Отец - Кленников Сергей Никитин, дворовый помещицы Болтиной
Мать - Кленникова Екатерина Куприянова
Воспр. - Агеев Григорий Андреев, крестьянин помещицы Болтиной
Воспр. - Соколова Мария Анисифорова, дворовая девица
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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