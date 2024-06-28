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Енин Антоний Афанасиев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Енин Антоний Афанасиев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
274-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.07.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Нас. пункт приписки
д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
31.07.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 269
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Енин Антоний Афанасиев
Отец - Енин Афанасий Иванов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Енина Мелания Кононова (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Енина Елисавета Герасимова, государственная крестьянка
Воспр. - Частухин Михаил Евграфов, крестьянин помещицы Билинской
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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