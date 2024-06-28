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Рылякина Гликерия Андреева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Рылякина Гликерия Андреева
Тип записи
о рождении
Номер записи
257-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.04.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
22.04.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 259
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Рылякина Александра Гавриилова
Отец - Рылякин Гавриил Михайлов, крестьянин помещицы Болтиной
Мать - Рылякина Гликерия Андреева
Воспр. - Котов Прокопий Казмин, вольноотпущенный цеховой
Воспр. - Родионова Параскева Сидорова, крестьянская жена
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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