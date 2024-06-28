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Благих Пелагия Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Благих Пелагия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
255-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.04.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
солдатская жена
Дата крещения
09.04.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 259
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Шывырева Мария Андриянова
Отец - Шывырев Андриян Стефанов, крестьянин помещика Жукова
Мать - Шывырева Елена Спиридонова
Воспр. - Благих Пелагия Иванова, солдатская жена
Воспр. - Исаев Феодосий Никифоров, крестьянин помещика Ильинского
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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