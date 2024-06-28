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Гладнев Василий Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Гладнев Василий Николаев
Тип записи
о рождении
Номер записи
225-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.11.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Дмитриева
Дата крещения
05.11.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 202
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Гладнев Михаил Васильев
Отец - Гладнев Василий Николаев, крестьянин помещика Дмитриева
Мать - Гладнева Татиана Романова
Воспр. - Сныткин Емелиан Иванов, крестьянин помещика Дмитриева
Воспр. - Сныткина Агрипина Иванова, солдатская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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