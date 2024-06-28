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Кудинов Гаврил Дмитриев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кудинов Гаврил Дмитриев
Тип записи
о рождении
Номер записи
222-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.10.1844
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Болтиной
Дата крещения
22.10.1844
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 200
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Кудинова Параскева Иванова
Отец - Кудинов Иван Гаврилов, крестьянин помещицы Болтиной
Мать - Кудинова Мавра Степанова
Воспр. - Кудинов Гаврил Дмитриев, крестьянин помещицы Болтиной
Воспр. - Кудинова Ирина Федорова, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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